Vicchio lo sportello al cittadino aperto 5 giorni su 7 per l’attivazione della Taric

A Vicchio, lo sportello al cittadino per l’attivazione della Taric sarà aperto cinque giorni su sette. In vista dell’introduzione della tariffa corrispettiva nel 2026, il Pop Up Alia Store in via Vivaldi estende i propri orari, includendo anche il giovedì, fino al 17 gennaio 2026.

Vicchio, 16 dicembre 2025 - In vista dell’attivazione della tariffa corrispettiva nel 2026 a Vicchio, Plures Alia informa che Pop Up Alia Store, attivo in via Vivaldi, zona Stadio Bartolozzi, aperto fino al 17 gennaio 2026 da questa settimana avrà un orario ancora più ampio, con l’apertura del giovedì. In linea con la normativa europea, la tariffa corrispettiva – già attiva in 24 Comuni toscani serviti da Alia – implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente. Per poter attivare il nuovo sistema è fondamentale ritirare il nuovo kit presso lo sportello adesso aperto: al mattino (8:30-13) ogni martedì, mercoledì e sabato; nel pomeriggio ogni giovedì e venerdì (13:30- 18:30). Lanazione.it

