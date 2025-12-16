Viale San Sisto riapre per Natale ma la politica si scontra sulla gestione del cantiere Brt

Viale San Sisto riapre temporaneamente per Natale per alleviare i disagi di residenti e commercianti, ma la decisione ha riacceso le polemiche politiche riguardo alla gestione del cantiere del Bus Rapid Transit (BRT). La questione divide le forze politiche, evidenziando tensioni e divergenze sulla gestione dell’opera e sulle sue implicazioni per il territorio.

La riapertura temporanea di viale San Sisto per alleggerire i disagi natalizi di residenti e commercianti non placa le polemiche politiche sulla gestione del grande cantiere del Bus Rapid Transit. Anzi, diventa il pretesto per uno scontro tra maggioranza e opposizione sulla responsabilità dei. Perugiatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Via S. Sisto e il senso unico Video Via S. Sisto e il senso unico Video Via S. Sisto e il senso unico Riaperto Viale San Sisto. Il sopralluogo della sindaca Ferdinandi al cantiere del Metrobus: il punto sui lavori - si è svolto il sopralluogo a San Sisto da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi , dell'assessore alla mobilità Pierluigi Vossi e della direzione lavori, per una ... corrieredellumbria.it

Perugia, riaperto viale San Sisto: il punto sui cantieri - Come annunciato nei giorni scorsi, viale San Sisto è stato riaperto lunedì alla viabilità, al termine dei lunghi lavori di rifacimento del collettore fognario. umbria24.it

: Si sono conclusi i lavori di rifacimento della rete fognaria e Viale San Sisto è stato riaperto alla viabilità. Nella mattinata di ieri la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l’as - facebook.com facebook

Perugia, riaperto viale San Sisto: il punto sui cantieri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.