Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 20:25, con informazioni su incidenti, code e rallentamenti lungo principali arterie, oltre a consigli sulla sicurezza stradale in vista delle condizioni invernali.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 20:25

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono code tra le uscite pisane via del mare poi rallentamenti ma per traffico alla festa della Pontina in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria e procedendo abbiamo code a tratti sempre per traffico tra bufalotte Prenestina a siamo all'Eur strade sulla diramazione Roma Sud risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del Raccordo Anulare verso il centro invece code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est infine sulla Roma Fiumicino ti rallenta in prossimità del viadotto della Magliana in direzione Fiumicino per chi è in viaggio verso il litorale sulla via del mare ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza permangono file Tor di Valle bitinia su via Cristoforo Colombo si sta in coda per traffico intenso tra il raccordo e via di Malafede tutto ricordiamo in direzione Ostia siamo in chiusura per il trasporto aereo possibili disagi domani mercoledì 17 dicembre dalle ore 13 alle ore 17 Per uno sciopero nazionale indetto da diverse sigle sindacali si consiglia di contattare la propria linea aerea prima di mettersi in viaggio da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può dare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare ancora ... romadailynews.it