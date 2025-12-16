Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 19:40, con disagi e rallentamenti in diverse arterie principali a causa di incidenti e traffico intenso, tra cui il raccordo anulare, autostrade e strade urbane.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna per un incidente avvenuto in precedenza incolonnamenti tra le uscite Pisana & via del mare poi code a tratti ma per traffico dalla Pontina alla Tuscolana in fai da te interna risolto il precedente incidente all'altezza della Pontina e rallentamenti residui a partire dalla Laurentina poi traffico rallentato tra Trionfale Salaria e scendo code a tratti tra Bufalotta e Prenestina passiamo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 3 e 800 ma permangono tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del Raccordo Anulare verso il centro invece code per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est restiamo sulla A24 per chi viaggia direzione Teramo prestare attenzione per un incidente che al momento non crea disagi alla circolazione avvenuto tra Ponte di Nona e la fine della complanare sulla Roma Fiumicino e si rallenta via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur è in senso opposto dalla Cristoforo Colombo a via Isacco Newton infine sulla diramazione Roma Sud un incidente sta causando rallentamenti a Torrenova il raccordo in direzione di quest'ultimo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza permangono filet torni Vale Vitinia verso Ostia nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo si sta in coda per traffico intenso tra il raccordo e via di Malafede sulla statale Pontina traffico rallentato all'altezza di Aprilia in direzione Latina da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

