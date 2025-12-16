Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16-12-2025 alle ore 19:10: si registrano disagi e code su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la Pontina, l'A24 e le principali strade urbane, a causa di incidenti e traffico intenso. Ecco le principali situazioni di rallentamento e congestione in tempo reale.

Astral infomobilità very trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna e incolonnamenti tra le uscite Pisana e via del mare per un incidente avvenuto in precedenza poi code a tratti ma per traffico dalla Pontina alla Tuscolana e a ora tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata interna file per incidente tra le uscite Laurentina Colombo poi traffico intenso è rallentato tra Trionfale Salaria e procedendo con pratica bufalotte Prenestina a siamo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 ancora disagi per il precedente incidente avvenuto al km 3 e 800 che aveva coinvolto un'auto e un camion permangono code tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur in senso opposto code dalla Cristoforo Colombo a via Isacco Newton sulla diramazione Roma Sud un incidente sta causando rallentamenti tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza lunghe code tra Tor di Valle Vitinia verso Ostia è in senso opposto file per traffico tra Casal Bernocchi Vitinia su via Cristoforo Colombo si sta in coda sempre per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione del Litorale sulla statale Pontina traffico rallentato tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina verso Roma invece code tra Spinaceto e il raccordo da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

