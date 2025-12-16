Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 18:40, con disagi e rallentamenti causati da incidenti e traffico intenso su autostrade e strade principali. La Protezione Civile ha inoltre diramato un'allerta meteo gialla per le prossime ore, prevedendo precipitazioni sparse e temporali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quegli aggiornamenti sulle autostrade sul tratto Urbano della A24 ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza al km 3 e 800 che ha coinvolto un'auto e un camion permangono code tra la peste Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur è in senso opposto code dalla Cristoforo Colombo a via Isacco Newton e più avanti rallentamenti tra Parco de' Medici il raccordo in uscita sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo infine sulla A1 Roma Napoli per chi viaggia verso sud prestare attenzione per un incidente in via di risoluzione che al momento non crea disagi alla circolazione avvenuto tra il nodo A 1 A 24 Roma Teramo e il bivio per la diramazione Roma Sud Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata esterna file per incidente tra le uscite Pisana e via del mare poi code a tratti ma per traffico Pontina il bivio per la A24 roma-teramo in carreggiata interna code per incidente tra le uscite laurentine Colombo poi per traffico intenso file tra Trionfale Salaria è in zona menti tra Bufalotta e Prenestina ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare un incidente causa delle code tra Tor di Valle Vitinia verso Ostia è in senso opposto file traffico tra Casal Bernocchi Vitinia su via Cristoforo Colombo si sta in coda sempre per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione del Litorale sulla statale Pontina traffico rallentato tra via Laurentina e Aprilia in direzione Latina verso Roma invece code tra Spinaceto e raccordo Anche a causa del maltempo infatti la protezione civile della nostra Ha diramato allerta meteo di colore giallo per le prossime 12 18 ore con previsione di precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri prudenza Dunque per chi Sta viaggiando in queste ore da Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio la regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

