Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 18 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle ore 18:10, con incidenti e rallentamenti su autostrade, raccordo anulare e strade principali. Tra code e traffico intenso, si segnalano anche condizioni meteo avverse con allerta gialla per piogge e temporali. Ecco le principali situazioni da conoscere prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sul tratto Urbano della A24 un incidente avvenuto al km 3 e 800 che ha coinvolto un'auto e un camion è causa delle code tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo andare sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur è in senso opposto rallentamenti tra Parco de' Medici il raccordo in uscita diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo infine sulla A1 Roma Napoli per chi viaggia verso sud prestare attenzione per un incidente avvenuto tra il nodo a una 24 Roma Teramo e il bivio per la diramazione Roma Sud che al momento non crea disagi alla circolazione a Siamo al Raccordo Anulare in carreggiata esterna file per incidente tra le uscì via del mare poi code a tratti ma per traffico tra Pontina e Tuscolana è più avanti si procede a rilento tra Prenestina e Nomentana in carreggiata interna code per traffico intenso Trionfale Salaria Poi incolonnamenti tra Bufalotta è il bivio per la A24 Roma Teramo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare un incidente a causa delle code entrambe le direzioni tra il raccordo è Centro Giano su via Cristoforo Colombo file per traffico intenso tra via di Mezzocammino e b&b Acilia verso Ostia sulla statale Pontina traffico rallentato tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina Anche a causa del maltempo infatti la protezione civile della nostra regione ha diramato allerta meteo di colore giallo per le prossime 12 18 ore con previsione di precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri prudenza Dunque perché Sta viaggiando in queste ore la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

