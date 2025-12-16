Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 17:25, con incidenti, code e rallentamenti su principali strade e autostrade, oltre all'allerta meteo gialla per possibili precipitazioni nelle prossime ore.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Tina un incidente causa delle code tra via Strampelli e via apriliana in direzione Latina restiamo nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo code per traffico intenso tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia nella stessa direzione sulla via del mare file tra il raccordo e Vitinia andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico congestionato tra non fa le Salaria poi code a tratti tra Bufalotta e Prenestina in esterna sempre per traffico si sta in coda tra la Roma Fiumicino e la via del mare e procedendo abbiamo code a tratti tra il bivio per la A24 roma-teramo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Roma invece file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur è in senso opposto rallentamenti tra Parco de' Medici il raccordo in uscita chiudiamo con l'allerta meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri prudenza Dunque per chi Sta viaggiando in queste ore da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

