Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025: traffico intenso e rallentamenti su vari raccordi, arterie urbane e consolari, con code a tratti e congestioni. Si segnalano inoltre allerte meteo gialle con possibili precipitazioni a carattere temporalesco.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra la Roma Fiumicino e la Prenestina in interna code per traffico intenso tra le uscite case Salaria Poi incolonnamenti tra Bufalotta il bivio per A24 Roma Teramo andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto code a tratti tra Fiorentina e raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia traffico congestionato tra la Giustiniana Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra via Tuscia il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali le direzioni ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina si rallenta tra il raccordo è via di Pratica è in direzione Latina su via Cristoforo Colombo code tra via di mezzo via di Malafede verso Ostia nella stessa direzione sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e Vitinia chiudiamo con l'allerta meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida dal primo pomeriggio di oggi per le successive 12 18 ore previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri prepara attenzione alla guida da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

