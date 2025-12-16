Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025: incidenti risolti, rallentamenti su varie arterie e condizioni meteo avverse. La regione segnala criticità su più strade, mentre il trasporto pubblico introduce nuove aperture. Si ricorda l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino ad aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla via del mare risolto l'incidente avvenuto in precedenza e rallentamenti residui Tre raccordo e Vitinia in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti traffico tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana in interna si rallenta tra le uscite case Salaria poi code a tratti sempre per traffico tra Bufalotta e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto rallentamenti tra fiorentini e il raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia rallentamenti a causa di un incidente tra via Pio Spezi e il raccordo anulare in direzione di quest'ultima sulla Cassia traffico rallentato tra il raccordo e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra via Tuscia e raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti all'altezza di via dei Prati Fiscali In entrambe le direzioni e infine sulla Tiburtina quote residue per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto tra Setteville albuccione nei due sensi di marcia abbiamo con l'allerta meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12 18 ore previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri e infine per il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana è prevista per le 16 di oggi pomeriggio l'apertura della tratta San Giovanni Colosseo e contestualmente delle stazioni da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicuro stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. Romadailynews.it

