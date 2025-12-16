Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 13:25, con informazioni su incidenti, traffico e condizioni meteorologiche avverse che influenzano la circolazione stradale e ferroviaria.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto in precedenza su via del Mare permangono disagi tra Vitinia e Centro Giano in direzione Ostia ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra Laurentina il video per la diramazione Roma Sud in interna si allenta tra classe B e salari e poi tra Casilina e Ardeatina Ti ringrazio a Roma rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est a e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo anulare traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità e convenzionale roma-firenze la circolazione precedentemente fortemente rallentato in graduale ripresa seguito degli accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di chiusi i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 120 minuti di amore uno sguardo alle altre notizie per il trasporto ultimo Lattea informa che a causa di condizioni meteo avverse soppressa la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 chiudiamo infine con l'erta meteo diramata dalla protezione civile della nostra di colore giallo palida dal primo pomeriggio di oggi 16 dicembre per le successive 12 18 ore previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri da Seattle infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali e catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. Romadailynews.it

