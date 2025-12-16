Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 12 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità e il trasporto nella Regione Lazio del 16 dicembre 2025: si segnalano incidenti, rallentamenti su strade e autostrade, sospensione di alcuni servizi ferroviari e condizioni meteorologiche avverse che influenzano il trasporto marittimo e pubblico. Ecco le principali novità e i dettagli più recenti.
Astral infomobilità nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente su via del mare che si usano di Tati tra Vitinia e Centro Giano in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra la ventina il bivio per la diramazione Roma Sud interna si rallenta tra classe B senza l'aria e poi tra Nomentana e Prenestina in ingresso a Roma rallentamenti anche sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est a e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ai precedentemente sospesa e ora ha fortemente rallentata permane fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Roma Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di chiusi i treni alta velocità Intercity e regionali subiscono ritardi fino a 120 minuti e ha uno sguardo alle altre notizie per il trasporto marittimo laziomar informa che a causa di condizioni meteo avverse è soppressa porta unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 in chiusura per il trasporto pubblico capitolino Atac comunica che sulla linea C della metropolitana è prevista per le ore 16 di oggi pomeriggio all'aperto della tratta San Giovanni Colosseo per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
