Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente su via del mare che si usano di Tati tra Vitinia e Centro Giano in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra la ventina il bivio per la diramazione Roma Sud interna si rallenta tra classe B senza l'aria e poi tra Nomentana e Prenestina in ingresso a Roma rallentamenti anche sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est a e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ai precedentemente sospesa e ora ha fortemente rallentata permane fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Roma Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di chiusi i treni alta velocità Intercity e regionali subiscono ritardi fino a 120 minuti e ha uno sguardo alle altre notizie per il trasporto marittimo laziomar informa che a causa di condizioni meteo avverse è soppressa porta unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 in chiusura per il trasporto pubblico capitolino Atac comunica che sulla linea C della metropolitana è prevista per le ore 16 di oggi pomeriggio all'aperto della tratta San Giovanni Colosseo per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

