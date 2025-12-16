Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 11 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità e i trasporti nella zona di Roma e del Lazio del 16 dicembre 2025: miglioramenti sulla rete autostradale, disagi residui nel traffico urbano e variazioni nel trasporto marittimo e ferroviario a causa di condizioni meteorologiche e interventi delle autorità.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 11:25 Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sugli incidenti sull' autostrada Roma Teramo sono stati entrambi rimossi e la circolazione tra Vicovaro Mandela e Castel Madama è all'altezza della barriera di Roma Est in direzione Roma è in miglioramento situazione miglioramento anche sul tratto Urbano della A24 con residui disagi traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro il miglioramento anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e il Dio per diramazione Roma Sud a interna tira il servizio Salaria e poi tra Nomentana e Prenestina per quadrante sud della capitale traffico ancora intenso su via Ostiense 3 Acilia malafede nello stesso tratto anche sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina tra Spinaceto il raccordo anulare In tutti i casi in direzione euro Cambiamo argomento per il trasporto marittimo laziomar informa che a causa di condizioni meteo avverse e soppressa la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 mentre la unità veloce Formia Ventotene delle 15:30 anticipa la partenza alle ore 12 in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione è sospesa mentre è fortemente rallentata su linea convenzionale per accertamenti delle autorità giudiziarie nei pressi di chiusi i treni alta velocità Intercity e regionali subiscono ritardi fino a 90 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle autostrade ... romadailynews.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it

Viabilità Roma: eventi e modifiche al traffico 15-23 dic 2025 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.