Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 16 dicembre 2025: si registrano due incidenti sulla Roma Teramo, rallentamenti sulla A1 e sulla Pontina, e disagi temporanei sulla statale 24 ore, con situazione in progressivo miglioramento.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con due incidenti sulla Roma Teramo il po che vede coinvolte due auto al km 33 e causare rallentamenti tra Vicovaro e Castel Madama il secondo a km 7 700 con file all'altezza della barriera di Roma Est in tutti e due i casi in direzione Roma posso invece sulla A1 Firenze Roma il veicolo in panne al km 529 il traffico è in smaltimento tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma nord anche in questo caso in direzione della capitale risolto poi il tampone che creava disagi sulla statale Pontina permangono lievi rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare situazione in miglioramento poi sul tratto Urbano della 24ore. Romadailynews.it

