Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025 alle 09:40, con code e rallentamenti su diverse arterie a causa di incidenti, veicoli in panne e lavori in corso. Tra i punti critici, la A10, la A24 e la statale Pontina, con variazioni nel traffico e disagi per gli utenti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 09:40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla 10 ma permangono le code a causa di un veicolo in panne al km 529 tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione della capitale in prossimità del veicolo C transita su una sola corsia prestare Attenzione ci possiamo proprio sulla diramazione Roma nord e ancora file ma per traffico tra Settebagni e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara Fiorentini in direzione centro Mentre in direzione opposta si rallenta tra Togliatti lo svincolo per il raccordo anulare rallentamenti anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici era del Cappellaccio in direzione Eur porti disagio invece per un precedente incidente in via di risoluzione sulla statale Pontina tra via di Pratica e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare tu la raccordo anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna traffico rallentato tra gli svincoli per la Roma è la diramazione Roma sud e poi tra Prenestina e Tiburtina interna code a tratti tra Cassia e Salaria tra Bufalotta Tiburtina e più avanti tra Casilina e la galleria Appia in chiusura per il trasporto pubblico capitolino che comunica che tu la linea C della metropolitana è prevista per le 16 di oggi pomeriggio è l'apertura della tratta San Giovanni Colosseo da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle autostrade ... romadailynews.it