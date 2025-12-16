Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 09 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 dicembre 2025: code e rallentamenti si registrano su diverse tratte autostradali e strade cittadine, a causa di incidenti e traffico intenso. Si segnalano disagi sulla A1, A24, Raccordo Anulare e altre arterie principali, con alcune linee di trasporto pubblico in fase di potenziamento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Firenze Roma a causa di un veicolo in panne al km 2 in coda tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione della capitale in prossimità del veicolo si transita su due corsie prestare Dunque Attenzione ci possiamo proprio sulla diramazione Roma nord file ma per traffico tra Settebagni e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sul tratto Urbano della A24 ancora code a tratti tra Tor Cervara e lo tangenziale est In direzione c'è in direzione opposta invece code tra Togliatti il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino Aprile tra Parco dei Medici e via del Cappellaccio in direzione è sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra gli svincoli Roma Fiumicino Pontina trapela diramazione Roma sud e tra Prenestina e Tiburtina interna code a tratti tra classi e Salaria tra bufalotte Tiburtina e più avanti tra Casilina e la galleria Appia ancora disagi molto intensi sul solari Flaminia Salaria rispettivamente tra Grottarossa due ponti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione centro il quadrante sud della capitale sulla statale Pontina si sta in coda tra Spinaceto e lo svincolo per il raccordo sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e mezzo cammino e su via Ostiense altezza di via di Acilia che avanti tra Vitinia e via di Mezzocammino In tutti i casi in direzione è in chiusura per il trasporto pubblico capitoli Ata che comunica che sulla linea C della metropolitana è prevista per le 16 di oggi pomeriggio l'apertura della tratta San Giovanni Colosseo da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

