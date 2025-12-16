Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 08:40 del 16 dicembre 2025: code e rallentamenti su autostrade, raccordo anulare e strade consolari a causa di incidenti e veicoli in panne. Disagi si registrano tra Tor Cervara, Togliatti, Roma Fiumicino, Laurentina, Prenestina, Tiburtina, Flaminia, Salaria e Pontina. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle autostrade è mosso il veicolo in panne sul tratto Urbano della A24 in prossimità dello svincolo per Togliatti permangono file per traffico tra Tor Cervara e la tangenziale est in direzione centro in direzione opposta invece code tra Togliatti e il raccordo anulare disagi anche sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e via del Cappellaccio in direzione euro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra gli svincoli per la Roma Fiumicino e Laurentina la diramazione Roma sud e poi tra Prenestina e Tiburtina in internal code a tratti tra bufalotte Tiburtina e più avanti tra Casilina e la galleria Appia uno sguardo alle consolari sulla Flaminia ancora file per traffico Grottarossa dei ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione centro il quadrante sud della capitale sulla statale Pontina code a tratti tra via dei rutuli e poi mettere sud e tra Castel di Decima e spinaci in direzione del raccordo anulare prima ho solo incidente sull'ostiense altezza via di Malafede permangono code per traffico all'altezza di via di Acilia e via avanti tra Vitinia e via di Mezzocammino in entrambi i casi in direzione Eur sempre per traffico code a tratti anche sulla Cristoforo Colombo direzione Eur tra via di Acilia e mezzo cammino da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un vizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

