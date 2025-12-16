Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio alle 07:25 del 16 dicembre 2025: si registrano rallentamenti e code sulle principali arterie autostradali, con alcune aree colpite da incidenti e veicoli in panne. La situazione varia tra ingressi in città e tratte interne, richiedendo attenzione e prudenza nella guida.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste prime ore del mattino in graduale aumento sulle principali arterie autostradali strada libera nostra regione in ingresso nella capitale file sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova e sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la complice anche un e veicolo in panne al km 3 in prossimità dello svincolo di Togliatti sempre in direzione della capitale traffico rallentato sulla cassa Ibiza tra Formello e Castel de' ceveri sulla Flaminia all'altezza di Marlboro Poi tra Grottarossa due punti sulla Salaria tra Villa Spada via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina code a tratti per traffico tra Pomezia Sud spinacceto in direzione del raccordo anulare e l'assenza di file anche su via Ostiense ma a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo non marciante altezza via di Malafede con ripercussioni In entrambe le direzioni più possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallenta stile Nomentana e poi tra Boccea e via del Pescaccio interna code a tratti tra Casilina e galleria Appia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice reddito può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza e tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

