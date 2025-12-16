Viabilità nel caos nell’entroterra palermitano | Inumano gestire 2.300 chilometri con 22 cantonieri

La viabilità nell’entroterra palermitano si trova in forte crisi, con 2.300 chilometri di strade gestiti da soli 22 cantonieri. Fino al 2007, un regolamento della ex Provincia assegnava a ciascun cantonieri solo 4 km di strada, una situazione che evidenzia le difficoltà di una manutenzione adeguata e il crescente disagio per gli utenti.

Fino al 2007, l’ultimo regolamento della ex Provincia prevedeva l’assegnazione a ogni cantoniere di 4 km di strada. A quei tempi, erano in servizio 500 cantonieri e 40 capo cantonieri. In totale c’erano 2.300 chilometri di strade provinciali da spartire. In questi 20 anni, sono rimasti 22. Palermotoday.it

