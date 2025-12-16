via stornite in tribunale fase cautelare il 7 gennaio

Il 7 gennaio 2026 si terrà l'udienza cautelare al Tribunale di Forlì riguardo alla frana di via Stornite a Borello. La richiesta, sostenuta dall’avvocato Giuliano Cardellini per conto di residenti locali, mira a ottenere dal Comune di Cesena l’immediato intervento per il ripristino della carreggiata danneggiata.

Il giudice del Tribunale di Forlì Maria Daniela De Ruggiero ha fissato a mercoledì 7 gennaio 2026 l’udienza cautelare chiesta dall’avvocato Giuliano Cardellini in nome proprio e di altri cinque residenti affinché ordini al Comune di Cesena di provvedere immediatamente al ripristino della frana che ha dimezzato la carreggiata di via Stornite a Borello, una strada vicinale, cioè privata, ma di uso pubblico. La frana è lì da due anni e mezzo, ed effettivamente rappresenta un grave pericolo per chi deve passare. Secondo il Comune, che afferma di aver messo in sicurezza la frana, i lavori di ripristino spettano ai frontisti, tra i quali c’è lo stesso Comune che è proprietario di un parcheggio situato in una strada comunale che si diparte da via Stornite a monte della frana. Ilrestodelcarlino.it

