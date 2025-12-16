Via Po pedonale il sindaco Lo Russo smentisce l' assessora | Al momento assolutamente no

Il sindaco Lo Russo ha chiarito la posizione riguardo alla pedonalizzazione di via Po, smentendo le dichiarazioni dell’assessora. Durante l’ultima puntata del 2025 di 'Tuttocittà on-air', trasmissione radiofonica in onda ogni martedì alle 9, sono stati affrontati i temi legati alla mobilità e alle future trasformazioni della zona.

L'ultima puntata del 2025 della trasmissione radiofonica 'Tuttocittà on-air' - in onda tutti i martedì mattina, alle 9.30, sulle frequenze di Radio Zip, TOradio e Radio Gtt, con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - è stata contrassegnata da una smentita. Un secco no tutto interno alla Giunta. Il comune metterà in sicurezza l'incrocio di via Po con via Tevere "Tuttocittà", Lo Russo smentisce la pedonalizzazione di via Po e annuncia la svolta dei grandi lavori in città nel 2026

Via Po pedonale? Al via lo studio di fattibilità: «La decisione sarà condivisa con i residenti» - il Comune avvia un’analisi su impatti, viabilità e commercio, con un percorso di confronto aperto a cittadini e negozianti. zipnews.it

