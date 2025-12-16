via libera al salario minimo negli appalti in puglia la consulta respinge il ricorso del governo meloni contro la regione

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Meloni, confermando la legittimità del salario minimo di nove euro all’ora negli appalti pubblici in Puglia. Questa decisione sancisce l’obbligo di garantire condizioni salariali dignitose nelle commesse regionali, rafforzando il ruolo delle normative regionali nella tutela dei lavoratori e nel rispetto delle fasce di reddito minime.

© Ilfattoquotidiano.it

L’obbligo di salario minimo di nove euro l’ora in tutti gli appalti commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta dando così il via libera alla normativa della Regione Puglia che ha introdotto come criterio di selezione delle ditte che partecipano a gare di appalto pubbliche quello della retribuzione oraria minima per i dipendenti delle imprese che aspirano a vincere i bandi. Con la sentenza numero 188, depositata oggi (martedì 16 dicembre), la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo dichiarando inammissibili le questioni di legittimità promosse dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ilfattoquotidiano.it

