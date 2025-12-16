Via Grande inaugurate le piazzette dedicate ai livornesi illustri | i nomi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Grande a Livorno sono state inaugurate nuove

Immagine generica

Dai grandi livornesi, agli artisti, agli antifascisti fino agli sportivi. Sono i personaggi a cui il Comune ha voluto dedicare le piazzette in via Grande i cui lavori di riqualificazione sono in fase di ultimazione. “Abbiamo completato circa l'85% degli interventi” aveva annunciato nei giorni. Livornotoday.it

MODICA - INAUGURATA LA PIAZZETTA IN MEMORIA DI LELE

Video MODICA - INAUGURATA LA PIAZZETTA IN MEMORIA DI LELE
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.