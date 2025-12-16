Via dal programma dove va Giorgio Panariello saluta Tali e Quali | chi prende il suo posto

Giorgio Panariello, inizialmente annunciato come membro della giuria di Tali e Quali – Lo Spin-off, non farà parte del cast. La sua assenza solleva curiosità sui motivi di questa decisione e su chi prenderà il suo posto nel cast del programma condotto da Nicola Savino.

Giorgio Panariello avrebbe dovuto far parte della giuria di Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show condotto da Nicola Savino, ma alla fine il suo nome non comparirà tra quelli presenti nel programma. Una decisione che ha sorpreso parte del pubblico, soprattutto considerando il legame storico dell’attore e comico con il format dedicato alle imitazioni, che negli anni ha riscosso un ampio consenso tra gli spettatori. La sua esclusione rappresenta l’unica variazione nel panel dei giurati dello show dedicato agli imitatori Nip. Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, infatti, sono stati riconfermati, rendendo ancora più evidente l’assenza di Panariello, che sembrava ormai una presenza consolidata. Caffeinamagazine.it

