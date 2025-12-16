via cisa a ceparana il comune introduce un nuovo autovelox

Il Comune di Ceparana introduce un nuovo autovelox in via Cisa per aumentare la sicurezza stradale. L’intervento si rende necessario in vista dell’apertura del nuovo collegamento sul Magra tra Ceparana e Santo Stefano, che prevede un significativo incremento del traffico nella zona nelle prossime settimane.

Un nuovo autovelox per garantire maggiore sicurezza in un’area che tra poche settimane, con l’apertura del nuovo collegamento sul Magra tra Ceparana e Santo Stefano, vedrà probabilmente decuplicare il traffico. È quanto sarà presto installato dal Comune di Bolano in via Cisa a Ceparana, in prossimità dell’incrocio tra la statale e via Giarizzo, strada comunale che conduce al nuovo ponte che sarà inaugurato nella seconda metà di gennaio. La decisione è stata esplicitata nei giorni scorsi dalla giunta comunale, con gli uffici che hanno avviato l’iter per il posizionamento di un rilevatore di velocità unidirezionale, che controllerà la velocità dei mezzi in entrata a Ceparana, ovvero provenienti da Albiano Magra. Lanazione.it

