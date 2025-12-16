Via Cialdini lavori per il decoro

Lavori di riqualificazione su via Cialdini rappresentano un intervento fondamentale per migliorare il decoro e la vivibilità dell'area. Questo progetto mira a valorizzare uno spazio centrale, contribuendo a renderlo più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. Gli interventi sono parte di un impegno più ampio per il miglioramento urbano e il rispetto delle esigenze della comunità.

"Intervenire su via Cialdini significa prendersi cura di un pezzo importante della città, di uno spazio che fa parte della vita quotidiana delle persone". Così il sindaco Daniela Ghergo sul nuovo intervento di manutenzione stradale a cui stanno lavorando gli uffici, intervento che ha ottenuto anche il via libera della Soprintendenza. La giunta Ghergo ha dato il via libera in queste ultime ore al progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di un tratto centrale di via Cialdini, compreso tra piazza Benedetto Cairoli e l'incrocio con via Ramelli e corso della Repubblica.

