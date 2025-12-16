Al vertice di Berlino, Stati Uniti, Ucraina e alleati europei hanno compiuto progressi sulle garanzie di sicurezza per Kyiv, evidenziando l'impegno dell'Europa nel guidare una forza multinazionale in Ucraina. Tuttavia, la questione dei territori occupati dalla Russia rimane irrisolta, sottolineando le sfide ancora presenti nel dialogo internazionale.

© Lettera43.it - Vertice di Berlino, l’Europa pronta a guidare una forza multinazionale in Ucraina

Il vertice di Berlino tra Stati Uniti, Ucraina e i principali alleati europei ha prodotto un avanzamento concreto sul capitolo delle garanzie di sicurezza per Kyiv, mentre resta irrisolto il nodo dei territori occupati dalla Russia. Dopo due giorni di consultazioni tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, americani ed europei parlano di un riallineamento politico che rende la possibilità di un cessate il fuoco «reale». Il punto sulle garanzie di sicurezza e i territori occupati. Il punto di maggiore convergenza riguarda le garanzie di sicurezza post-cessate il fuoco. Lettera43.it

Ucraina, lunedì vertice decisivo a Berlino tra Zelensky e i leader Ue: attesa anche Meloni. Sul tavolo 210 miliardi russi - Si tornerà a discutere lunedì a Berlino dell'ipotesi che l’Unione europea possa utilizzare i beni russi congelati per sostenere Kiev ... msn.com