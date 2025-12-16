L’Italia si prepara alla prossima tappa di Milano-Cortina, con segnali positivi dagli sport invernali. La scorsa settimana, atleti azzurri hanno ottenuto risultati eccezionali in biathlon, slittino e snowboard, tra cui le sorprendenti performance di Pellegrino a Davos con cinque vittorie e venti podi, evidenziando un momento di grande entusiasmo e crescita per lo sport italiano in vista delle competizioni internazionali.

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: ottimi segnali da biahtlon, slittino e snowboard. Che show di Pellegrino a Davos

Ben 5 vittorie e 20 podi: questi i risultati ottenuti dall’Italia la scorsa settimana negli sport invernali. Una cifra quasi record, che dimostra come gli azzurri si stiano avvicinando bene ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’Italia ha già conquistato almeno un podio in 12 discipline e solo gli Stati Uniti vantano la stessa versatilità. Biathlon. Il biathlon continua a regalare emozioni. Dopo il successo di Dorothea Wierer a Oestersund, ad Hochfilzen (Austria) è toccato prima a Tommaso Giacomel e poi a Lisa Vittozzi. Il trentino si è imposto nella sprint e poi ha sfiorato il bis nell’inseguimento, dove è stato battuto solo dal francese Éric Perrot. Ilfattoquotidiano.it

