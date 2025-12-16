Verso le elezioni politiche 1

Lo scorso fine settimana a Roma, Elly Schlein e Giorgia Meloni si sono confrontate pubblicamente, segnando un momento significativo in vista delle prossime elezioni politiche. Due figure di rilievo della scena politica italiana, rappresentanti di schieramenti opposti, hanno portato all’attenzione del pubblico le proprie proposte e posizioni, contribuendo a definire il quadro politico in vista delle sfide elettorali.

Elly Schlein e Giorgia Meloni si sono fronteggiate a distanza, come ampiamente annunciato, domenica scorsa, a Roma. Una dal pulpito della assemblea nazionale del Partito Democratico, l'altra dal pulpito di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia che è diventata nel frattempo la festa della destra italiana. Per entrambe è iniziata la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2027.

