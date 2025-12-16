Verso la Supercoppa Leao out contro il Napoli? Ci sono novità

La Supercoppa Italiana si avvicina e il Napoli monitora con attenzione le condizioni del Milan. Le ultime novità riguardano Leao, che potrebbe essere indisponibile per l'importante sfida contro i partenopei. In un clima di attesa e strategia, le dinamiche tra le due squadre si fanno sempre più interessanti, con il focus rivolto agli eventuali assenti e alle scelte degli allenatori.

© Spazionapoli.it - Verso la Supercoppa, Leao out contro il Napoli? Ci sono novità La Supercoppa Italiana entra nel vivo e il Napoli guarda con attenzione a ciò che accade in casa Milan. La semifinale contro i rossoneri, in programma giovedì in Arabia Saudita, potrebbe essere segnata dall'assenza di Rafa Leao. L'attaccante portoghese è in dubbio e Massimiliano Allegri riflette sul suo impiego. Una situazione che cambia gli equilibri offensivi del Milan e che può pesare anche sul piano gara del Napoli, chiamato a leggere in anticipo le possibili scelte dell'avversario. Le condizioni di Leao in vista di Napoli-Milan. Rafa Leao partirà con il Milan alla volta dell'Arabia Saudita, ma la sua presenza in campo contro il Napoli resta tutt'altro che certa.

