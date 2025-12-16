Verso la capitale della cultura Il 2026 sarà un anno spartiacque | In trattative con Popsophia

Il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per la cultura ad Ancona, dopo un 2025 caratterizzato da risultati deludenti. In attesa di conferme ufficiali, si parla di trattative con Popsophia e di un possibile rilancio culturale, con l’obiettivo di portare la città verso la sua candidatura come capitale della cultura.

© Ilrestodelcarlino.it - Verso la capitale della cultura. Il 2026 sarà un anno spartiacque: "In trattative con Popsophia" Il 2026 sarà un anno-chiave per la cultura ad Ancona. Dopo un 2025 di basso profilo, segnato praticamente da due mostre con scarso successo di pubblico, al netto dei festival e dei colpi di coda di fine anno con la riapertura della Pinacoteca civica, il prossimo anno per ora resta un'incognita. A partire da Popsophia e quello che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso dell'amministrazione di centrodestra. "Siamo in una fase di interlocuzione con i vertici di Popsophia per organizzare il consueto festival a maggio", ha affermato l'assessore alla cultura, Marta Paraventi, durante la seduta-fiume della commissione bilancio dedicata ai vari assessorati con deleghe al seguito.

