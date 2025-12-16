Verona come sta Giovane dopo l’infortunio contro la Fiorentina

Giovane, protagonista del match contro la Fiorentina, ha dovuto lasciare il campo dopo soli 35 minuti a causa di un infortunio. L'articolo fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni e i tempi di recupero previsti, offrendo un quadro completo sulla situazione del calciatore e le possibili ripercussioni sulla sua presenza in campo nelle prossime gare.

Come sta Giovane dopo i problemi accusati contro la Fiorentina: ecco quando è previsto il suo rientro in campo La partita di Giovane contro la Fiorentina è durata appena 35 minuti. E la sostituzione con Orban è risultata poi decisiva ai fini del risultato ottenuto. Giovane ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia che non dovrebbe preoccuparlo più di tanto. Giovane, attaccante del Verona: ecco quando torna in campo dopo l’infortunio (ANSA) Calciomercato.it Oltretutto, il Verona riposerà il prossimo weekend di campionato perché avrebbe dovuto affrontare il Bologna, impegnato però in Supercoppa in Arabia. Calciomercato.it

