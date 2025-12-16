Verghereto Salvi non si ricandiderà

A Verghereto si avvicinano le prossime elezioni amministrative, con date ancora da definire. Mentre alcuni ipotizzano un voto tra maggio e giugno, altri considerano l’eventualità di un’unione con il referendum sulla giustizia, previsto tra marzo e aprile 2026. Nel frattempo, Salvi ha annunciato che non si ricandiderà.

Quando le elezioni amministrative per il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Verghereto? C'è chi pensa tra maggio e i primi di giugno e c'è chi dice che potrebbero essere abbinate al previsto referendum sulla giustizia, per il quale si parla di andare alle urne tra marzo e aprile 2026. Se, dunque, per le elezioni amministrative a Verghereto non si conosce la data del voto (e ciò ovviamente anche per vari altri Comuni italiani in scadenza del mandato quinquennale), invece si può dire che il sindaco uscente, Enrico Salvi (classe 1952, lista civica di centrodestra), non presenterà la sua nuova candidatura a primo cittadino.