A Verderio, nella notte del 16 dicembre 2025, un incidente stradale ha coinvolto un 34enne che si è ribaltato sette volte con la sua auto. Nonostante la gravità dell’impatto, l’uomo è uscito illeso, lasciando sgomento tra i residenti. L’episodio ha suscitato grande attenzione e curiosità sulla dinamica dell’incidente.

© Ilgiorno.it - Verderio, si ribalta 7 volte con l’auto: 34enne esce illeso dall’incidente

Verderio (Lecco), 16 dicembre 2025 – L' auto distrutta. Lui accanto ad essa, praticamente incolume. Nella notte a Verderio un giovane uomo di 34 anni è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale. L'incidente. Viaggiava su una Citroen C3 finita fuori strada e che ha cappottato e si è ribaltata almeno sette volte, forse di più.. Quando i soccorritori dell'automedica di Areu di Merate sono arrivati, dopo aver visto i rottami dell' utilitaria accartocciata, temevano il peggio. Invece il 34enne era in piedi, vicino alla macchina, un po' acciaccato e con qualche dolore, ma cosciente e lucido. Ilgiorno.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Verderio, si ribalta 7 volte con l’auto: 34enne esce illeso dall’incidente - Ai soccorritori ha spiegato che non guidava lui e che due suoi amici erano scappati. ilgiorno.it