Venturiello rilegge Petrolini | Chicchignola

Da dicembre 2025, la tournée nazionale di Massimo Venturiello porta in scena Chicchignola, interpretando e dirigendo il capolavoro di Ettore Petrolini, Chicchignola. Un'occasione per riscoprire un classico della comicità italiana attraverso una rilettura moderna e coinvolgente, che si svilupperà in diverse città italiane a partire da Rieti.

Cosa: Massimo Venturiello dirige e interpreta Chicchignola, capolavoro di Ettore Petrolini.. Dove e Quando: Tournée nazionale al via il 13 dicembre 2025 da Rieti.. Perché: Un'occasione per riscoprire la più bella commedia di Petrolini, un inno all'arguzia che si nasconde dietro l'apparente ingenuità.. L'eredità culturale di Ettore Petrolini non è semplicemente un capitolo di storia del teatro, ma una materia viva, pulsante, capace di attraversare i decenni mantenendo intatta la sua forza corrosiva e la sua poesia. È con questo spirito che Massimo Venturiello, fresco del prestigioso Premio Petrolini ricevuto alla Camera dei Deputati, si appresta a portare in scena una delle opere più significative del drammaturgo romano: Chicchignola.

