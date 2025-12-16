Ventuno anni di prigione per l’automobilista che aveva travolto i tifosi del Liverpool

Un automobilista britannico è stato condannato a 21 anni di prigione per aver travolto oltre 130 tifosi del Liverpool durante le celebrazioni del titolo nel maggio scorso, causando numerosi feriti. La sentenza arriva dopo un grave incidente che ha sconvolto la comunità e sottolinea la gravità delle conseguenze di azioni imprudenti in momenti di festa.

L’automobilista britannico che nel maggio scorso aveva travolto la folla che festeggiava la vittoria della squadra di calcio del Liverpool nel campionato inglese, ferendo più di 130 persone, è stato condannato a 21 anni di prigione. Leggi. Internazionale.it

