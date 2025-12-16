Tether valuta un possibile rilancio nella vendita della Juventus, mentre Exor fornisce una prospettiva diversa sulla valutazione del club. La situazione si fa intricata, con nuove offerte e considerazioni che potrebbero influenzare il futuro della società bianconera. Ecco gli ultimi sviluppi sulla trattativa e le posizioni delle principali parti coinvolte.

Vendita Juve: Tether non molla e pensa al rilancio ma secondo Exor…Emerge questo risvolto sulla valutazione! Cosa succede

Vendita Juve: Tether pensa ad una nuova offerta ma secondo Exor.Ecco il risvolto sulla valutazione del club bianconero. La partita per il controllo della Juventus si sposta dal campo alle stanze della finanza. Nonostante il fine settimana abbia portato in dote la chiusura netta da parte della proprietà, la partita sembra tutt’altro che conclusa. Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha ribadito con fermezza la propria linea: nessuna cessione di azioni, né a Tether né ad altri soggetti. Il Consiglio di Amministrazione ha formalizzato il rifiuto all’unanimità nella riunione di sabato, una posizione blindata pubblicamente anche da John Elkann. Juventusnews24.com

Juve, Balzarini: 'Tether non molla, possibile nuovo tentativo di acquisto' - Balzarini ha poi aggiunto: 'Le motivazioni del rifiuto di Elkann sono state sentimentali, quindi non mi aspetto cambiamenti' ... it.blastingnews.com