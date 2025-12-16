Vendita Juve | Tether non molla e pensa al rilancio ma secondo Exor…Emerge questo risvolto sulla valutazione! Cosa succede

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tether valuta un possibile rilancio nella vendita della Juventus, mentre Exor fornisce una prospettiva diversa sulla valutazione del club. La situazione si fa intricata, con nuove offerte e considerazioni che potrebbero influenzare il futuro della società bianconera. Ecco gli ultimi sviluppi sulla trattativa e le posizioni delle principali parti coinvolte.

vendita juve tether non molla e pensa al rilancio ma secondo exor8230emerge questo risvolto sulla valutazione cosa succede

© Juventusnews24.com - Vendita Juve: Tether non molla e pensa al rilancio ma secondo Exor…Emerge questo risvolto sulla valutazione! Cosa succede

Vendita Juve: Tether pensa ad una nuova offerta ma secondo Exor.Ecco il risvolto sulla valutazione del club bianconero. La partita per il controllo della Juventus si sposta dal campo alle stanze della finanza. Nonostante il fine settimana abbia portato in dote la chiusura netta da parte della proprietà, la partita sembra tutt’altro che conclusa. Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha ribadito con fermezza la propria linea: nessuna cessione di azioni, né a Tether né ad altri soggetti. Il Consiglio di Amministrazione ha formalizzato il rifiuto all’unanimità nella riunione di sabato, una posizione blindata pubblicamente anche da John Elkann. Juventusnews24.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

vendita juve tether mollaJuve, Balzarini: 'Tether non molla, possibile nuovo tentativo di acquisto' - Balzarini ha poi aggiunto: 'Le motivazioni del rifiuto di Elkann sono state sentimentali, quindi non mi aspetto cambiamenti' ... it.blastingnews.com

vendita juve tether mollaJuventus corre dopo l’offerta di Tether e il no di Exor alla vendita - Per gli analisti decisione «coerente con la strategia di controllo e con il recente aumento di capitale volto a rafforzare la struttura finanziaria del club» ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.