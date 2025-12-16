Vendita bluff su internet due donne denunciate per truffa da 550 euro

Due donne, di 22 e 50 anni, sono state denunciate per una truffa di 550 euro commessa tramite internet ai danni di un anziano di San Benedetto del Tronto. L'episodio evidenzia i rischi delle vendite online e la crescente diffusione di truffe digitali.

