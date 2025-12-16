Vendita bluff su internet due donne denunciate per truffa da 550 euro
Due donne, di 22 e 50 anni, sono state denunciate per una truffa di 550 euro commessa tramite internet ai danni di un anziano di San Benedetto del Tronto. L'episodio evidenzia i rischi delle vendite online e la crescente diffusione di truffe digitali.
Due donne, di 22 e 50 anni residenti nelle province di Caserta e Bari, sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di un 70enne di San Benedetto del Tronto, nelle Marche.L’uomo, attratto da un annuncio online trovato su un sito web, ha contattato un presunto call center finendo nella rete. Casertanews.it
