Vendita Amsef l' opposizione minaccia la mobilitazione | Siamo contrari alla decisione

L'annuncio della vendita di Amsef da parte del Comune di Ferrara ha suscitato forti opposizioni tra i sindacati e i lavoratori, che minacciano una mobilitazione. La comunicazione delle tempistiche ristrette e la decisione presa senza un ampio confronto hanno generato preoccupazione e opposizione tra le parti coinvolte.

