Vedere oltre il limite | la tiflodidattica come chiave di inclusione
La tiflodidattica si configura come uno strumento fondamentale per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità visiva, favorendo l’accesso alla conoscenza e la partecipazione attiva nella scuola e nella società. Questa disciplina si dedica allo sviluppo di metodologie e risorse mirate a superare le barriere visive, contribuendo a creare ambienti più equi e accessibili per tutti.
La disabilità visiva rappresenta una condizione che incide profondamente sull'accesso alla conoscenza, sull'autonomia personale e sulla partecipazione alla vita scolastica e sociale, in questo contesto si colloca la Tiflodidattica (dal greco typhlós, "cieco"), la disciplina che studia le.
