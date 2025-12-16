Vasto incendio simulato al porto | testata la risposta a un’emergenza a bordo

Il porto di Vasto ha ospitato questa mattina un’ampia esercitazione antincendio e di security portuale, finalizzata a verificare l’efficacia dei protocolli di emergenza, il coordinamento tra le autorità e la prontezza delle risposte in caso di incidente. L’evento, organizzato dall’ufficio circondariale marittimo, ha coinvolto diversi enti per rafforzare la sicurezza portuale.

Nella mattinata di oggi 16 dicembre, intorno alle 9:30, il porto di Vasto è stato teatro di un'articolata esercitazione antincendio e di security portuale, organizzata dall'ufficio circondariale marittimo con l'obiettivo di testare i protocolli di sicurezza, il coordinamento tra enti e la.

