Variante di Grassina finisce l’attesa lunga quarant’anni | domenica l’inaugurazione del primo lotto

Dopo quarant’anni di attese e progetti, domenica si inaugura il primo lotto della variante di Grassina. Un’opera tanto discussa da diventare una vera e propria leggenda urbana per gli abitanti di Grassina e Bagno a Ripoli, simbolo di un lungo percorso di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali.

Un’opera di cui si parla da almeno quarant’anni, tanto che per gli abitanti di Grassina e di Bagno a Ripoli era diventata una sorta di “leggenda urbana”. Dopo anni di incertezze, cambi d’appalto, cerimonie di lavori mai iniziate e pose di prime pietre sta finalmente diventando realtà. Domenica 21. Firenzetoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Variante di Grassina, le date ’rosse’. A novembre pronto il primo lotto - Novembre 2025, fine 2027: sono le due date tanto attese per la variante di Grassina. lanazione.it Variante di Grassina, il sindaco Pignotti: “Ultimi ritocchi, poi il primo lotto sarà aperto” - “Poche settimane e il primo lotto della Variante di Grassina sarà aperto. lanazione.it

