Vandalismi progetti a favore del mondo giovanile

Gli atti di vandalismo rappresentano una sfida crescente per le comunità, influenzando il benessere sociale e la sicurezza. A Osimo, e oltre, si stanno promuovendo iniziative dedicate ai giovani. Nel bilancio di previsione approvato il 29, sono previsti fondi specifici per sostenere progetti e attività rivolti al mondo giovanile, con l’obiettivo di favorire un ambiente più positivo e coinvolgente.

A Osimo, e non solo, gli atti di vandalismo sono diventati un problema sociale. Nel bilancio di previsione che andrà al voto il 29 sono inseriti fondi per sostenere progetti e attività a favore del mondo giovanile. "Di fronte alle ripetute situazioni legate a devianze giovanili, come gli atti vandalismo, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno investire risorse specifiche per sostenere quegli attori sociali impegnati nella formazione e nella educazione dei giovani, per aiutarli a sfogare le loro energie in attività positive". Ad affermarlo la stessa sindaca Michela Glorio che in questi mesi ha avuto a che fare con i baby vandali che hanno preso di mira il patrimonio pubblico di centro storico e periferie.

