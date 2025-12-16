Valve-in-ring la nuova valvola inserita con successo
Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata eseguita con successo una procedura innovativa con la nuova valvola «Valve-in-ring». Questa tecnica, all’avanguardia nel settore cardiaco, mira a ridurre l’invasività degli interventi e migliorare il recupero dei pazienti, rappresentando un ulteriore passo avanti nelle terapie moderne.
ALL’OSPEDALE DI BERGAMO. È l’ennesima frontiera esplorata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per rendere meno invasivi gli interventi – in questo caso per le patologie cardiache – e garantire un miglior decorso al paziente. Ecodibergamo.it
How surgeons replace a heart valve (3D Animation)
