Valsa tanti alti e bassi Ma la voglia di lottare c’è

Il girone di andata della Valsa Group si è concluso con alti e bassi, riflettendo le turbolenze del mercato estivo. Dopo un avvio difficile, la squadra ha ritrovato il passo, chiudendo il primo scorcio di stagione con 22 punti, 7 vittorie e 4 sconfitte, posizionandosi al quinto posto. La voglia di lottare resta viva e pronta a rispondere alle sfide future.

Cosa rimane del girone di andata di questa nuova Valsa Group, ribaltata come un calzino dal mercato della scorsa primavera e ora giunta al giro di boa con un bottino di 22 punti, 7 vittorie e 4 sconfitte? Quinto posto. La posizione al termine del girone d’andata dice molto di più rispetto al banale numerino che le sta di fianco. Il bilancio dell’andata è estremamente positivo, soprattutto alla luce degli ultimi successi conquistati al cospetto di Lube e Verona, due big che hanno alte ambizioni su questa SuperLega. La Valsa Group ha dimostrato di potersi sedere al tavolo delle pretendenti alle semifinali, ha battuto fuori casa sia Piacenza che Verona, due squadre che le stanno davanti, ha fatto gara pari con Perugia per oltre un’ora, è uscita sconfitta nettamente una sola volta in undici sfide, guarda caso contro quella che oggi è la capolista, l’Itas Trentino. Ilrestodelcarlino.it

