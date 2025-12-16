Vallebona ok al parcheggio Posti per studenti e residenti

Vallebona ha approvato la realizzazione di un nuovo parcheggio destinato a studenti e residenti. L’area, situata vicino al polo Bertelli, mira a risolvere le criticità legate alla carenza di posti auto, migliorando la mobilità e la qualità della vita nel centro cittadino. Un intervento atteso da tempo per alleggerire il traffico e facilitare l’accesso alle strutture universitarie.

Vallebona avrà un nuovo parcheggio. L'area sarà destinata ai cittadini a all'università, risolvendo l'annoso problema dei posti per il polo Bertelli (nella foto). L'iter di approvazione segue la deliberazione del consiglio comunale con la quale era stato ritenuto opportuno acquisire l'area di oltre 3.800 metri quadrati da destinare a parcheggio di proprietà della ditta Imar s.r.l. ai fini del corretto sviluppo del territorio, del miglioramento della fruibilità della facoltà di Scienze della formazione, del maggiore livello di sicurezza della viabilità della zona urbana ed eliminazione dei pericoli derivanti dalla sosta incontrollata da parte dei veicoli degli utenti che frequentano la struttura universitaria.

