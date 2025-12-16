Valentina Squillace travolta e uccisa da un tir mentre attraversa sulle strisce aveva 22 anni | Trascinata per diversi metri

Valentina Squillace, 22 anni, è deceduta dopo essere stata investita da un tir mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato martedì mattina, lasciando sgomento la comunità. La giovane donna è stata trascinata per diversi metri dall'autoarticolato, un tragico episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale.

