Valentina Squillace investita sulle strisce e trascinata per 60 metri da un tir a Savona L’autista non si era accorto di nulla
Una giovane donna di 22 anni è deceduta a Savona dopo essere stata investita e trascinata per circa 60 metri da un tir. L'incidente si è verificato questa mattina sulle strisce pedonali, con l’autista che non si sarebbe accorto di nulla. La tragica vicenda ha sconvolto la comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi sulla sicurezza stradale.
Savona, 16 dicembre 2025 - A Savona una giovane 22enne è morta stamane, travolta e trascinata per almeno 60 metri da un tir. La vittima, Valentina Squillace, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, è stata investita mentre attraversava sulle strisce. Il camion l'ha trascinata sotto le ruote per diversi metri perché il conducente non si era accorto di quanto successo. E' stato un testimone a richiamare l'attenzione dell'autista. Inutili a quel punto i soccorsi: per la studentessa universitaria (frequentava la facoltà di giurisprudenza a Genova) non c'è stato nulla da fare. La giovane è stata travolta in corso Tardy e Benech, vicino alle Poste. Quotidiano.net
