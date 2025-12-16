Il ministro Valditara ha visitato il Frisi di Quarto Oggiaro, sottolineando l'importanza di una scuola che integra e forma professionalità essenziali. Ha scelto questa istituzione per la sua posizione in un quartiere di Milano complesso, riconoscendo il ruolo fondamentale di un ambiente che accoglie studenti provenienti da diversi Paesi.

© Ilgiorno.it - Valditara al Frisi di Quarto Oggiaro: "Questa è una scuola che integra. E forma professionalità essenziali"

Dice che l’ha scelta perché "questa scuola è situata in un quartiere di Milano complicato e accoglie tanti giovani provenienti da tanti Paesi. È una scuola che sa fare vera integrazione e che dà prospettive occupazionali a tanti ragazzi e ragazze, offrendo loro la possibilità di una scelta e di un percorso di valorizzazione personale. È un presidio significativo in un territorio che ha delle criticità", ha aggiunto tributando "un riconoscimento particolare al grande lavoro dei docenti, del dirigente scolastico e di tutte queste professionalità straordinarie che aiutano i nostri giovani", il ministro dell’Istruzione e merito Giuseppe Valditara. Ilgiorno.it

Valditara al Frisi di Quarto Oggiaro: "Questa è una scuola che integra. E forma professionalità essenziali" - La visita del ministro: "Ho scelto questa scuola perché accoglie e dà prospettive in un quartiere complicato. msn.com