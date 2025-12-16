Lo chef pizzaiolo Bob ha portato il Valdarno sul podio delle Olimpiadi della Cucina, Pasticceria e Pizzeria 2025, tenuteso a novembre alla Cittadella del Gusto di Arezzo. Un riconoscimento che premia l’eccellenza culinaria della vallata e il talento locale nel settore gastronomico.

© Lanazione.it - Valdarno sul podio della cucina. A rappresentare la vallata è stato lo chef pizzaiolo Bob

Il Valdarno sale sul podio alle Olimpiadi della Cucina, Pasticceria e Pizzeria 2025, andate in scena lo scorso mese di novembre alla Cittadella del Gusto di Arezzo. A rappresentare la vallata è stato lo chef pizzaiolo Ezzat Ibrahim Rhalel Ehab, conosciuto da tutti semplicemente come Bob, protagonista di una competizione di alto livello che ha riunito professionisti da tutta Italia. Bob ha gareggiato nella categoria Pizza Gourmet, conquistando il terzo posto assoluto e la medaglia di bronzo, distinguendosi per tecnica, creatività e qualità delle materie prime. Alla competizione si è aggiunto anche un prestigioso riconoscimento alla carriera: la Medaglia d’Onore Gold conferita dall’ Associazione Italiana Cuochi, premio riservato ai professionisti che si sono distinti nel tempo per competenza, percorso formativo e contributo alla valorizzazione della gastronomia italiana. Lanazione.it

